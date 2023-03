Beveren-topschutter Thierno Barry schiet na enkele weken droogte weer raak: “Of ik aan mezelf getwijfeld heb? Neen, helemaal niet”

SK Beveren kwam afgelopen vrijdag nooit in de problemen tegen Lierse Kempenzonen. Na een kleine tien minuten zat geel-blauw al op rozen na de openingsgoal van Barry. In het slot besliste invaller Ribeiro Costa de wedstrijd met een fraaie goal. “We scoren bij elke thuismatch vroeg”, vertelt Thierno Barry. “Mijn doelpunt was goed voor de ploeg, waardoor we in een zetel zaten. Lucas Ribeiro Costa besliste de match, iets wat hij wel vaker doet. Dat hij vaak op de bank start? We zijn met zes aanvallende spelers met veel kwaliteiten. Iedereen heeft wel al eens op de bank gezeten. Die brede kern is net een van onze sterktes. Als je ziet wie we altijd nog kunnen inbrengen.”

© BELGA

Zo vlot Barry de weg dit seizoen naar doel vond, zo moeizaam verliep het de voorbije weken. De topschutter stond vier matchen droog en dat begon toch te wegen. “Ik wilde goed aan de play-offs beginnen. Dat is niet echt gelukt. Als een spits enkele matchen op rij niet scoort, kruipt dat inderdaad in het hoofd. Dan is het belangrijk om kalm en gefocust te blijven. Dat doelpuntje zou wel volgen. En kijk, tegen Lierse is het gelukt. Of ik aan mezelf getwijfeld heb? Neen, helemaal niet. Ik ben hier deze zomer zonder druk toegekomen en bekijk het match per match. Ik heb dit seizoen al vijftien doelpunten gemaakt. Dat is zeker niet slecht.”

Opvallend: Dieumerci Mbokani gaf vrijdag de bal aan Barry, die niet faalde van elfmeter. “We staan allebei op de lijst. Mbokani weet dat ik in de running ben om topschutter van de Challenger Pro League te worden, dus gaf hij de bal aan mij. Het is al de tweede keer dat hij dat doet en ik ben hem daarvoor heel dankbaar. Ik had trouwens nog kansen om een doelpuntje te maken, maar ik ben nog een jonge speler. Bovendien is het pas mijn eerste seizoen in het profvoetbal en de eerste keer dat ik zoveel matchen speel. De vermoeidheid begint soms wel door te wegen. Ik ben het gewoon om 22 matchen per seizoen te spelen, nu hebben we er al meer gespeeld.”

Topschutter

Met vijftien doelpunten staat Barry ook opnieuw alleen aan de leiding in het topschuttersklassement. “In het begin van het seizoen wilde ik me gewoon bewijzen en was ik helemaal niet bezig met die titel. Naarmate de doelpunten volgden, begon dat wel meer en meer te spelen. Na elke match kijk ik of een van mijn concurrenten gescoord heeft. In de play-offs is het echter moeilijker om een doelpunt te maken.”

© BELGA

Door deze overwinning blijft Beveren in het spoor van leider RWDM, dat zaterdag op bezoek bij RSCA Futures ook geen misstap beging. “Ik schat onze kansen fiftyfifty in”, verwijst hij naar de titelstrijd. “RWDM heeft ook een heel goede ploeg, al vind ik onze kern iets sterker. Nu moeten we gewoon punten blijven pakken. We staan op achterstand door fouten in het begin van het seizoen. Het puntenverlies tegen RSCA Futures en Virton weegt nu zwaar door.”