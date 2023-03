Anderlecht knokt zich naar belangrijke driepunter tegen OH Leuven, doelman Verbruggen toont opnieuw zijn waarde

’t Is gebeurd. Anderlecht staat in de top acht die recht geeft op Europe play-offs. Het won zondagmiddag bij rechtstreekse concurrent OH Leuven. Een benutte strafschop van Islam Slimani was lange tijd goed voor het enige doelpunt van de partij, tot Kristian Arnstad er in het slot nog 0-2 van maakte. Nu is het enkel zaak om die achtste plaats nog vier wedstrijden vol te houden.

Voor het eerst in zeven (!) jaar liep het King Power @ Den Dreefstadion nog eens helemaal vol. Jesper Fredberg, de sportieve baas van Anderlecht, kwam gezellig bij ons in de perstribune zitten. Bij zijn ploeg waren er drie wissels in vergelijking met de stuntploeg tegen Villareal: Sardella, Ashimeru en Slimani kwamen voor N’Diaye, Refaelov en Raman.

Het eerste minikansje was voor de thuisploeg. De Norre zette Murillo van de bal en trapte zelf, maar zijn schot was veel te zwak. Even later legde Verschaeren aan de overkant aan, maar Ricca wist zijn poging af te blokken. Diezelfde Verschaeren viel al na acht minuten uit. Na een duel met Kiyine draaide zijn knie naar binnen en moest hij ondersteund door twee verzorgers en met een gelaat op huilen naar de kant. Verschaeren is de een van de mannen in vorm bij Anderlecht en een zware blessure zou een geweldige streep door de paars-witte rekening betekenen. Arnstad nam zijn plaats in.

De partij was bijzonder potig en de kansen bleven even uit, tot Tamari na iets meer dan twintig minuten een poging waagde. Doelman Verbruggen kon in twee tijden stoppen. Daarna was het nog eens aan Anderlecht. Vertonghen kon oprukken en legde zelf aan, doelman Cojocaru moest redding brengen. Niet veel later bracht Dreyer voor tot bij Slimani, maar die kon er niet helemaal goed bij.

Zesde voor Slimani

Op het halfuur kwam er een strafschop voor paars-wit na ingrijpen van de VAR. Mendyl stampte vol op de enkels van Dreyer. Slimani nam plaats achter de bal en legde hem koel in de linkerbenedenhoek. Voor de Algerijn is het al zijn zesde competitiedoelpunt in zeven wedstrijden, en dan tellen we zijn Europese goal nog niet mee. Aan de overkant ging Tamari op wandel, maar de afwerking liet zoals o zo vaak bij de Jordaniër te wensen over. Na een goeie dribbel mikte hij meer dan tien meter naast. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

In het slot van de eerste helft was er nog een slap schot van Amuzu op Cojocaru, maar al bij al deed Anderlecht weinig met zijn 68 procent balbezit in de eerste helft. De kansen waren in evenwicht, maar het waren wel de bezoekers die met een voorsprong de rust ingingen.

Bestorming

OHL kwam vurig uit de kleedkamer en dat leidde meteen tot een kans voor Tamari. Hij kopte naar de grond, Verbruggen kon maar net wegboksen. Geweldige redding. De Jordaniër trapte een minuutje later ook in één tijd op de onklopbare Verbruggen. Nog geen vijf minuten later volgde al de derde poging van Tamari, maar zijn schot miste kracht. Het was plots een Leuvense bestorming. Op het uur mocht Kiyine aanleggen voor een vrije trap van net buiten de zestien, maar die zeilde nipt naast.

Net voorbij het uur liep de ‘potige’ partij wat uit te hand en was er een stevig opstootje – zeg maar een halve knokpartij. Tamari en Diawara kwamen met geel nog relatief goed weg. Leuvense aanvalsgolf was ondertussen wat gaan liggen, maar een kwartier voor tijd werd het toch nog eens gevaarlijk toen Tamari voorbracht. Niemand kon echter binnentikken. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Tien minuten voor tijd leek de partij beslecht toen Murillo de 0-2 binnenduwde in de rebound, maar dat feestje ging niet door. De VAR keurde af wegens buitenspel. Uiteindelijk was het Arnstad die diep in het slot de 0-2 over de grond in doel wist te prikken. En dus stak Anderlecht drie belangrijke punten op zak tegen een rechtstreekse concurrent.

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl (69’ Schrijvers), Dom (69’ Maertens), De Norre, Kiyine (77’ Vlietinck), Thorsteinsson, Tamari, Gonzalez (77’ Opoku)

RSC Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara, Ashimeru (69’ Refaelov), Verschaeren (9’ Arnstad), Dreyer, Amuzu, Slimani (77’ Raman)

Doelpunten: 33’ Slimani (strafschop) 0-1, 90’ Arnstad 0-2

Gele kaarten: 32’ Mendyl, 59’ Ashimeru, 62’ Diawara, 62’ Tamari, 81’ Schrijvers

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jasper Vergoote

Toeschouwers: 9075