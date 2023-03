Hasselt

In zowat alle Limburgse gemeenten zullen psychologen zetelen in het stadhuis, het Sociaal Huis, buurtgezondheidscentra of Het Huis van het Kind. De bedoeling: jongeren en volwassenen met milde psychische klachten snel bijstaan vóór het probleem uit de hand loopt en intensieve psychiatrische hulp nodig is. Daarom zetelen ze op plekken waar mensen makkelijk binnen lopen.