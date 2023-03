Hanne en Stijn Desmet domineren BK shorttrack: enkel Adriaan Dewagtere kan hun hegemonie doorbreken

Een week na de wereldkampioenschappen hebben Hanne en Stijn Desmet vijf individuele nationale shorttracktitels veroverd. Op het ijs van de Sport Oase in Antwerpen won Hanne Desmet alle afstanden (500, 1000 en 1500 meter). Stijn Desmet was de beste op de 1000 en 1500 meter.

Alleen op de 500 meter sloeg Adriaan Dewagtere een bres in de zegereeks van broer en zus Desmet. Stijn Desmet, winnaar van zilver op het WK in Seoel, was in een voorwedstrijd in de kussens beland.

Hem restte in de Oase op de kortste afstand niet meer dan de eerste plaats in de B-finale. Vanzelfsprekend vielen Hanne en Stijn Desmet wel de allroundtitels ten deel. KBSB-voorzitter Corné Lepoeter legde persoonlijk de loper uit voor de winnaars.

Voor een aantal Belgische WK-deelnemers duurde de terugreis uit Zuid-Korea 33 uur, waardoor ze zich niet geheel uitgeslapen in Antwerpen meldden. Broer en zus Desmet trainen doorgaans in Heerenveen, maar maken in eigen land deel uit van de Ice Diamonds Antwerp, een club die domicilie houdt in de Sportoase. Van de nationale selectie zijn ook Tineke den Dulk en Ilias Peeters lid van die club.

Ice Diamonds Antwerp, dat naast shorttrack ook kunst- en synchroonschaatsen organiseert, telt 340 leden. “Aan het einde van de coronapandemie waren dat er 96”, weet voorzitter Erik Boens. “En voor aanvang van de uitbraak van het virus 200. Het ontbreekt de club vooral aan ijsuren om de toegenomen belangstelling op te vangen.” De Sportoase in Deurne is een recente welkome aanvulling nu verouderde banen in Wilrijk en Lommel zijn gesloten.

Het merendeel van de deelnemers aan de nationale titelstrijd was echter aangesloten bij Shorttrackclub Kristallijn uit Gent (STKG). En laat dat dan juist de club zijn van Dewagtere, die in de spannendste race van zondag Rino Vanhooren net voor bleef.