Vrouw gewond nadat auto over de kop gaat in Genk

Genk

Een vrouw raakte zondag in de vroege avond gewond bij een ongeval op de Henry Fordlaan in Genk. De automobiliste reed met haar auto tegen een boompje waarna ze met haar wagen over de kop ging. Ze zat vast in haar gordel en werd uit de auto gehaald. De hulpdiensten voerden haar met verwondingen af naar het ziekenhuis. ppn