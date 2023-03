STVV oefent tegen Keulen voor het goede doel, Japanse fans plunderen fanshop

Het duel vindt plaats in het tweede stadion van de nummer 13 uit de Bundesliga, dat ook plaats biedt aan enkele duizenden mensen. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de familie van de overleden Maurice Banach, ex-speler van Keulen die in 1991 op 24-jarige leeftijd om het leven kwam in een auto-ongeval. In 2020 speelde ook Toni Leistner 13 wedstrijden voor de Duitse middenmoter. De kans is klein dat de Truiense aanvoerder donderdag zal aantreden, hij blijft out met zijn achillespeesblessure.

Japanse fans plunderen fanshop

Tegen Seraing zaten 350 Japanse fans verzameld in Tribune West, naast de perstribune. Het ging veelal om Japanners die in Brussel wonen, enkelingen kwamen uit Düsseldorf. Zij kregen een uitnodiging van STVV via onder meer de ambassade. De Japanse kinderen mochten gratis binnen, hun ouders aan gunstig tarief. Opvallend was dat zij allemaal de fanshop opzochten voor gadgets van de Kanaries. De sjaals en shirts vlogen massaal over de toonbank.