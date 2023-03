Hasselt

“Dit hebben we echt nog nooit gedaan”, zei Gilles De Coster over de tiende deelnemer van De Mol. Er had inderdaad nog nooit een BV mogen meedoen. Tot nu. Die eer was weggelegd voor Matteo Simoni. Zo kregen we nog een Limburger in het spel. Toch voor even. De Hasseltse acteur moest cowboyhoed en -laarzen meteen na het eerste rode scherm inleveren.