Opmerkelijk tafereel: verstrooide fietser rijdt grote ring van Hasselt op

Hasselt

Opmerkelijk tafereel vrijdag aan het kruispunt van de Kempische Steenweg met de Herkenrodesingel in Hasselt. Een verstrooide fietser die van het centrum komt aangereden zet zich aan de verkeerslichten op de rijstrook voor auto’s. Wanneer het licht op groen springt draait de man voor de auto’s de grote ring op. Die rijden netjes achter hem aan. Of de man vervolgens snel het fietspad heeft teruggevonden is niet geweten. ppn