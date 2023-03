Twee op twee voor sterk Telenet Giants Antwerp in Elite Gold

Bekerwinnaar Telenet Giants Antwerp ging op zijn elan van de winst in de Cup verder en pakte in Landstede Hammers Zwolle met een heuse demonstratie uit. De Sinjoren wonnen met 57-81 en tellen meteen een perfect rapport in Elite Gold van de BetFirst BNXT League. Met een 2 op 2 blijven Jean-Marc Mwema en co. dan ook heerlijk bovenaan het klassement meedraaien.

Landstede Hammers maakte het Telenet Giants Antwerp in het eerste kwart niet makkelijk. De ploeg uit Zwolle veegde een vlugge 3-9 achterstand snel ongedaan en milderde naar een 11-12 tussenstand. De Giants deden het collectief, verdedigden scherp en liep via het ingekomen duo Thijs De Ridder en Roby Rogiers weg naar een 15-20 bonus. In het tweede kwart ging het via Desonta Bradford, de met rebounds uitpakkende Jean-Marc Mwema en bommen van Quinten Smout na 22-24 snel naar een 22-30 en 27-37 Antwerpse bonus. Ivan Marinkovic was alert in the paint en ondertussen had de Duitse debutant Ferdinand Zylka al zijn eerste Antwerpse punten gescoord: 27-42 halfweg.

In het derde kwart was het duo Roby Rogiers en Ivan Marinkovic dominant in the paint. Met ook Reggie Upshaw een enkele beklijvende offensieve momenten was na 34-51 bij 39-59 de “twintiger” een feit. Coen Stolk en Arnaldo Toro Barea kregen weinig steun bij Landstede Hammers Zwolle. De Giants bleven tevens met een strakke verdediging uitpakken en begonnen het slotkwart met een 43-61 tussenstand.

Coach Ivica Skelin kon heerlijk roteren en zag zijn Giants in het slotschuifje verder afstand nemen. Brandon Anderson kwam Desonta Bradford aflossen en met een weer energieke Thijs De Ridder ging het snel naar een 50-71 Antwerpse bonus. De fans van de Giants konden in Nederland het overwinningsfeestje al aanvatten. De tweede en vooral overtuigende zege van Telenet Giants Antwerp in Elite Gold lag immers al een tijdje vast. Thijs De Ridder was goed voor een double-double (10 punten, 12 rebounds) en Ferdinand Zylka noteerde in zijn eerste wedstrijd in het shirtje van de Giants in 15 minuten 4 punten, 1 rebound en 1 assist. Tien van de elf spelers kwamen tot scoren, waarvan 6 in de dubbele cijfers en maar liefst 38 punten kwamen van de bankzitters.

Landstede Hammers-Telenet Giants Antwerp 57-81

Kwarts: 15-20, 12-22, 16-19, 14-20

Landstede Hammers: Van Overbeek 0, Van Der Plas 2, Diculescu 2, Stolk 16, Terins 1 , De Pagter 4, van der vuurst 5, Toro Barea 13, Dukan 14, Waleson 0

Telenet Giants Antwerp: Anderson 10, Smout 6, Bradford 10, Van Cleemput 2, D’Espallier 0, De Ridder 10, Zylka 4, Marinkovic 10, Rogiers 12, Mwema 4, Upshaw 12