Beloftewereldkampioene veldrijden Shirin van Anrooij pakt eerste zege op de weg na machtige solo van 25 kilometer

De Trofeo Alfredo Binda is een klassieker in het vrouwenwielrennen, maar door het drukke wedstrijdprogramma kwamen onder meer wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Demi Vollering niet aan de start in de 139 kilometer lange heuvelkoers in Cittiglio. Ook Lotte Kopecky was niet voorzien voor de wedstrijd.

Shirin van Anrooij, de beloftewereldkampioene in het veldrijden, domineerde de lastige finale: de Nederlandse reed bergop weg in de voorlaatste ronde, op zo’n 25 kilometer van de finish, en had kilometerslang een kleine voorsprong op een groep van een twaalftal achtervolgsters. Desondanks hield ze toch stand. Van Anrooij, nog maar bezig aan haar tweede wegwedstrijd van het seizoen, won met 23 seconden voorsprong voor het eerst een koers in de WorldTour.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Italiaanse Elisa Balsamo, de winnares van vorig jaar, maakte het feest voor Trek-Segafredo compleet door met overmacht naar de tweede plaats te sprinten. De Italiaanse Vittoria Guazzini (FDJ-Suez) werd derde. Justine Ghekiere (achtste) maakte deel uit van de groep die sprintte voor de tweede plaats.