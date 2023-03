Geen ‘Big Brother’-finale voor Lommelaar Ali: “Ik heb van elke minuut genoten”

Er vloeiden toch wel wat tranen toen Ali zaterdag na tien weken Big Brother moest verlaten. De Lommelaar kreeg minder stemmen dan Jason en Bart. “Ik had één missie: plezier maken en daarin ben ik geslaagd. Ik ben dus trots op mezelf. Het is nooit mijn doel geweest om Big Brother te winnen. Maar na tien weken wil je natuurlijk meer. Ik ben binnenkort jarig en ik had mezelf graag een langer verblijf als verjaardagscadeau gegund.”

© Play4

“Afscheid nemen is wel dubbel”, zei hij. “Ik heb een geweldige tijd gehad. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Ik had ook met alle bewoners een goede band. Ik heb van elke minuut van dit avontuur genoten. Het is onvergetelijk, het grootste avontuur uit mijn leven.” Het huis telt nu nog zes bewoners: Bart, Charlotte, Danny, Jason, Lindsey en Jolien, de laatste resterende Limburger.(nco)

‘Big Brother’, elke werkdag om 22 uur op Play4 en GoPlay. ‘Big Brother: Live’, elke zaterdag om 20 uur. De livestream is 24/7 te volgen op Play247 en GoPlay.