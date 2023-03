VIDEO. De kelen gesmeerd en zingen maar: studentenclub organiseert eerste voetbalcantus op Stayen

Een twintigtal supporters schreven zich in en maakten er een feestelijke bedoening van met bier en supportersliedjes. “De reacties waren zowel vooraf als achteraf enthousiast, dit idee is dus zeker voor herhaling vatbaar”, laat STVV brand manager Bert Stas weten. “Met dit initiatief trokken we de kaart van de jongeren want STVV wil ook de ‘place to be’ zijn voor jeugdige supporters.”

© Bart Borgerhoff

Na de wedstrijd was er nog meer reden tot vieren, want na vijf wedstrijden zonder overwinning konden de Kanaries nog eens aanknopen met een deugddoende driepunter tegen Seraing. Dat maakte dat ook de door Bompad georganiseerde afterparty in Tribune Noord geslaagd te noemen was.

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff