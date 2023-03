Feyenoord wint voor het eerst sinds 2005 bij Ajax en zet flinke stap richting Nederlandse titel

Feyenoord staat weer wat dichter bij een nieuwe titel in Nederland. De Rotterdammers slaagden er voor het eerst in achttien jaar in de topper op het veld van Ajax nog eens te winnen: 2-3. De leider in de Eredivisie loopt zo zes punten uit in de stand.

Feyenoord klom al vroeg op voorsprong in de Johan Cruijff Arena dankzij een prima uitgespeelde aanval. Santiago Giménez prikte droog de 0-1 tegen de touwen.

Op het kwartier was alles echter weer te herdoen toen Edson Alvarez de gelijkmaker binnenkopte op hoekschop van ex-Feyenoorder Steven Berghuis. En de Amsterdammers gingen door op hun elan: Steven Bergwijn gaf gepast af voor Dusan Tadic, die kruiselings de voorsprong voor de Nederlandse recordkampioen op het bord zette.

Feyenoord moest wat doen en slaagde er vlak na rust weer in een vuist te maken. Alireza Jahanbakhsh gaf de bal gepast voor, centrale middenvelder Sebastian Szymański verlengde de bal in doel voor de 2-2. Lange tijd leek de match op dat gelijkspel af te stevenen, ondanks veldoverwicht voor Ajax. Maar in de slotfase kreeg thuisspeler Mohamed Kudus nog een dot van een kans. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther (ex-Anderlecht) hield met een geweldige redding de 2-2 op het bord.

Amper twee minuten later was het bingo aan de overkant: Lutsharel Geertruida kon een doorgekopte hoekschop in doel koppen voor de 2-3. De Johan Cruijff Arena werd doodstil. Voor Feyenoord is het de eerste zege in Amsterdam sinds 2005, voor Ajax-coach John Heitinga het eerste puntenverlies na negen opeenvolgende competitiezeges sinds hij overnam van Alfred Schreuder . De Rotterdammers lopen nu zes punten uit op Ajax in de stand.