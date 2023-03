Kopzorgen voor Anderlecht: Yari Verschaeren moet na amper 9 minuten al van het veld, dreigt zware blessure?

Anderlecht zal het mogelijk een tijd zonder Yari Verschaeren moeten doen. De middenvelder bleef in de wedstrijd tegen OH Leuven met zijn knie in het gras hangen en moest zo na amper 9 minuten al gewisseld worden. Over de ernst van de blessure is nog niets geweten, maar Verschaeren kon niet zelfstandig van het veld stappen: dat belooft weinig goeds.