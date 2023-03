Ronnie O’Sullivan stapt wegens elleboogblessure uit WST Classic

‘s Werelds nummer een Ronnie O’Sullivan heeft zondag forfait gegeven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde van de WST Classic. “Dit is echt een teleurstelling, door een elleboogblessure kan ik mijn kansen niet verdedigen. Ik hoop er zo snel mogelijk weer te staan”, verklaarde “The Rocket” op Twitter.

Het gloednieuwe toernooi in Sheffield vormt de generale repetitie voor het wereldkampioenschap, dat op 15 april eveneens in Sheffield van start gaat. O’Sullivan is daar titelverdediger en kan met een achtste wereldtitel alleen recordhouder worden. Voor de top acht van de Order of Merit over het huidige seizoen is er wel nog het Tour Championship in Hull (27 maart-2 april), maar daarvoor is O’Sullivan niet geplaatst.

In de tweede ronde van de WST Classic had de 47-jarige Engelsman het moeten opnemen tegen zijn landgenoot David Grace (WS-69). Die gaat nu zonder spelen door naar de zestiende finales, waarin hij de Welshman Jamie Jones (WS-35) of de Engelsman Hammad Miah (WS-70) ontmoet.