Schurft is aan opmars bezig, richtlijnen op komst voor aanpak: “Kinderen mogen er gewoon mee naar school”

Antwerpen

Scabiës of schurft, een overdraagbare huidaandoening die jeuk veroorzaakt, is aan een gestage opmars bezig. Daarom worden er nieuwe richtlijnen opgesteld in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo weten bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven wat ze moeten doen als het opduikt. “Er is geen acute uitbraak, maar door die stijgende tendens moeten we wel extra ons best doen om het terug te dringen”, zegt Jeroen van den Brandt, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. Hij benadrukt dat angst niet nodig is. “Kinderen bij wie schurft wordt vastgesteld en die behandeld worden, mogen gewoon naar school.”