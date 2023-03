FA CUP. Brighton gaat met scorende ex-Union-spelers makkelijk naar halve finales, ook Sheffield United door na geweldige comeback

Het duurde niet lang voordat Brighton op voorsprong kwam tegen FA Cup-sensatie Grimsby: voormalig Union-speler Undav tekende al na zes minuten voor de openingstreffer. De vierdeklasser bleef echter moedig verder strijden en haalde de rust met slechts één doelpunt achterstand, maar na de pauze lag de droom al snel aan diggelen.

Ferguson zorgde in de 51ste minuut voor de 2-0, waarna Grimsby helemaal verzoop. Fergusons tweede treffer werd even later afgekeurd voor buitenspel, maar in de 70ste minuut zorgde hij dan toch - op aangeven van Undav - voor de 3-0. Solly March en Kaoru Mitoma (ook ex-Union) zorgden voor de 5-0-eindstand.

Sheffield zorgt voor geweldige comeback

Sheffield moest er hard voor werken, want na twintig minuten kwamen ze op achterstand door een penaltydoelpunt van Diaz. De gelijkmaker volgde echter al snel toen een afstandsschot afweek op Blackburn-verdediger Sam Gallagher, die een eigen doelpunt kreeg toegewezen.

Gallagher hielp de bezoekers op het uur opnieuw op voorsprong: hij gaf de assist voor de 1-2 van Szmodics. Blackburn leek nadien op weg naar winst en dus kwalificatie, maar in de laatste tien minuten kantelde de partij nog volledig. McBurnie zorgde eerst voor de gelijkmaker, bij het ingaan van de extra tijd scoorde Doyle - op aangeven van ex-Genkenaar Sander Berge - met een heerlijke knal de 3-2.

Later op zondag staat met Manchester United - Fulham ook de resterende kwartfinale op het programma.