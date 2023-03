Onze tv-tips: afscheid van Frank, een symbolische held en dodelijke liften

Dank weerman Frank

Een, ma, 19.45 u

Einde van een tijdperk. Al sinds 1987 presenteert Frank Deboosere het weerbericht. Slechts één keer in zijn carrière nam hij een vakantie van twee weken. Hij moet echter met onmiddellijke ingang op pensioen. Het spreekt voor zich dat de VRT haar weerman niet zomaar laat vertrekken. Wat de inhoud van dit programma is blijft geheim, maar het is een ode aan Vlaanderens populairste weerman. (tove)

Stronger

VTM4, ma, 20.35 u

Het waargebeurde verhaal van Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), die het symbool van hoop werd na de aanslag op de Boston Marathon in 2013. Jeff verliest beide benen bij de explosie. Wanneer hij ontwaakt in het ziekenhuis, heeft hij nog net genoeg kracht om één van de daders te identificeren. Door het subtiele spel van Gyllenhaal vervalt de film niet in veel heroïek en wapperende vlaggen. (tove)

Deadly Drops: Eaten by an Escalator

VTM4, ma, 22.40 u

Wanneer de techniek van een lift op hol slaat, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. In extreme gevallen zelfs met de dood tot gevolg. Deze docu toont wat er kan gebeuren als liften én roltrappen het begeven, net op het moment dat ze mensen vervoeren. Met getuigenissen van mensen die ternauwernood aan de dood ontsnapten, of levend werden ‘opgegeten’ door een defecte roltrap. (tove)