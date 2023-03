Een studente die alvast wat uitleg geeft over de koten binnen, is een welgekomen afwisseling voor de tientallen ouders en studenten die al uren wachten om het gebouw te kunnen bezoeken. — © hsb

Leuven

De waanzin nabij. Dat waren de taferelen die zaterdag te zien waren in het Leuvense straatbeeld. Rijen van soms wel honderd mensen, die urenlang voor de deur van een gebouw met studentenkoten stonden. Niet dat de koten in kwestie iets unieks hadden. Nee, het was openkotdag bij veel residenties, en dat veroorzaakte een ware race.