Meevaller voor KRC Genk: Antwerp verliest in eigen huis van tien Charleroi-spelers

Antwerp weet weer wat verliezen is. Na negen wedstrijden zonder nederlaag in de competitie kwam Charleroi stunten in Deurne-Noord: 0-1, Badji scoorde. De Great Old toonde zich zonder Janssen inefficënt.

Nathan Verboomen heeft op de Bosuil getoond beslissingen te dúrven nemen. Bij een 0-0-tussenstand riep de videoref hem naar het schermpje om handspel van Tchatchoua in de zestien te beoordelen, maar Verboomen vond het geen strafschop – daar viel serieus over te discussiëren. Op het uur ging Verboomen dan weer naar de achterzak. Hij vond dat Marcq van Charleroi tweede geel verdiende na een tik op de enkel van Balikwisha. Mazzu was langs de lijn razend, maar Marcq – toch een ervaren speler – had vooral slimmer moeten zijn.

De uitsluiting betekende dat Charleroi nog een halfuur met tien de 0-1 in handen moest zien te houden. U leest het goed: de Carolo’s stonden zowaar op voorsprong tegen Antwerp. Badji kopte een voorzet van Zorgane knap binnen, niet veel na het VAR-momentje.

Tactische omzetting

Pas na een tactische omzetting van Mark van Bommel kon Antwerp echt druk ontwikkelen. Hij zette Kerk, die in de spits was begonnen als vervanger van de lichtgeblesseerde Janssen, op rechts, Muja schoof naar links, Balikwisha werd de diepste man. Een goeie aanpassing, want vanaf dan ging Antwerp nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Voor de pauze was de beste mogelijkheid voor Muja, hij kreeg niet genoeg krul in zijn poging om Koffi te verslaan. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Na de rust en zeker na de rode kaart was het hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer. Er waren kansen voor Kerk, Muja en Balikwisha, maar zij legden niet de efficiëntie aan de dag die Janssen normaal gezien wel toont. Zelfs oog in oog met Koffi lukte het Kerk niet om te scoren. Tegen tien man had Antwerp toch iets dwingender voor de dag mogen komen, maar het had zeker de momenten om een doelpunt te maken.

In het slot zette Van Bommel alles op alles om alsnog minstens een gelijkspel uit de brand te slepen. Hij posteerde zelfs De Laet in de punt van de aanval om toch nog iets te forceren. Het mocht niet baten, het bleef 0-1. In de stand loopt leider Racing Genk zo één puntje uit. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

ANTWERP-CHARLEROI 0-1

ANTWERP: Butez; De Laet, Van Den Bosch, Pacho, Bataille; Keita (80’ Yusuf), Vermeeren, Ekkelenkamp; Muja (85’ Scott), Kerk, Balikwisha

CHARLEROI: Kofi; Andreou, Marcq, Knezevic; Tchatchoua (75’ Doke), Zorgane, Ilaimaharitra (85’ Ozornwafor), Hosseinzadeh (62’ Boukamir), Mbenza; Bayo, Badji (85’ Heymans)

DOELPUNTEN: 15’ Badji (0-1)

GELE KAARTEN: 36’ Koffi, 55’ Tchatchoua

RODE KAARTEN: 60’ Marcq (2x geel)

SCHEIDSRECHTER: Nathan Verboomen