LIGUE 1. PSG en uitgefloten Lionel Messi laten steek vallen tegen Rennes, Philippe Clement kan nog eens winnen bij staartploeg

Paris Saint-Germain heeft zondag zijn vierde nederlaag van het seizoen geleden in de Ligue 1. Op de 28e speeldag gingen Lionel Messi en co. met 0-2 onderuit tegen Rennes en Arthur Theate.

Theate, de hele match achterin bij Rennes, zag Karl Toko Ekambi op slag van rust de score openen. Drie minuten na de pauze zorgde Arnaud Kalimuendo voor de 0-2. Bij de bezoekers bleek Jérémy Doku niet fit genoeg, hoewel hij wel is opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco voor de interlands tegen Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart). In de heenronde was Rennes ook al te sterk voor PSG. Toen verloor het sterrenensemble met 1-0.

Lionel Messi werd door zijn eigen supporters uitgefloten. Eerder deze week werd al gemeld dat de Parijse ultra’s een protest zouden plannen tegen de Argentijn, die ze een gebrek aan loyauteit en de Champions League-exit verwijten.

Met nog tien speeldagen voor de boeg heeft koploper PSG negen punten voorsprong op eerste achtervolger Lens. Nummer drie Marseille telt er tien minder, maar l’OM speelt zondagavond nog in Reims.

Monaco kan nog eens winnen

Het Monaco van coach Philippe Clement heeft zondag na drie matchen zonder zege weer kunnen aanknopen met de overwinning. De Monegasken wonnen op de 28e speeldag van de Ligue 1 met 0-2 bij laagvlieger Ajaccio.

Wissam Ben Yedder (27.) en voormalig Club Brugge-speler Krépin Diatta (84.) zorgden voor de goals op Corsica. Belofteninternational Eliot Matazo bleef de hele match op de bank bij de club uit het prinsdom. Bij de thuisploeg kreeg Cyrille Bayala (53.) al vroeg in de tweede helft een rode kaart.

In de tussenstand in Frankrijk blijft AS Monaco vierde. Ajaccio staat als achttiende op een degradatieplaats.

Straatsburg wint kelderduel

In de Ligue 1 boekte het Straatsburg van doelman Matz Sels een deugddoende 2-0 zege in het kelderduel tegen Auxerre. Nyamsi (5.) lukte de eerste treffer. Diallo miste even later een penalty, maar hij zette in de 85e minuut toch de 2-0 op het scorebord.

Na 28 speeldagen is Straatsburg 15e met 26 punten. Auxerre, dat op de 17e stek net onder de degradatiestreep staat, heeft drie punten minder.

Excelsior haalde het in de Eredivisie met 4-1 van rode lantaarn Cambuur. Siebe Horemans zorgde voor de 3-0. Excelsior doet een goede zaak in de degradatiestrijd, de Rotterdamse club klimt met 23 punten naar de veilige 15e stek.