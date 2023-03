Diepenbeekse raad vanavond met magere agenda

Daarvoor is de agenda-invulling te beperking. En er is ook maar één vraag, van Jeroen Hendrikx (PUUR). Hij peilt opnieuw naar de initiatieven en de aanpassing van de checklist voor de uitrusting, op buitenevents, voor mensen met een beperking. Hendrikx wil ook weten welke specifieke zaken in de checklist opgenomen worden inzake veiligheid en preventie voor mensen met een beperking.

(dj)

De zitting is maandag vanaf 20 uur live te volgen op hbvl.be.