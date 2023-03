Vandenbroucke reageert op uitspraken Duitse collega over vaccinatieschade: “Ze hebben duizenden mensenlevens gered”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft in ‘De Zevende Dag’ gereageerd op de opvallende uitspraken van zijn Duitse collega afgelopen week. Die zei dat hij meer onderzoek wil naar de gevolgen van het coronavaccin. Vandenbroucke ziet echter weinig redenen om over de veiligheid van de vaccinatiecampagne te twijfelen: “In ons land zijn vier overlijdens mogelijk in verband te brengen met het vaccin, maar daartegenover staat dat de vaccins duizenden mensenlevens hebben gered.”

Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, nochtans zelf een hevige voorstander van de vaccins, moet vaccinatieschade sneller worden erkend. Hij zei dat 1 op de 10.000 gevallen last heeft van ernstige bijwerkingen. Om die mensen te compenseren wil Lauterbach geld vrijmaken in de Duitse begroting.

Gevraagd naar een reactie zette minister Franck Vandenbroucke in De Zevende Dag nog eens de cijfers op een rijtje: “Er zijn 29 miljoen vaccins gezet in ons land. 42.000 mensen hebben meldingen gemaakt van bijwerkingen, 17.000 daarvan hebben we als serieus beschouwd. Dat ging om mensen die in die mate koorts of spierpijn hadden dat ze erdoor moesten thuisblijven.”

“Omgerekend komt dat overeen met 1 op de 1.700 vaccins. Maar we zijn niet van plan om een vergoeding te geven aan iedereen die is moeten thuisblijven door koorts van het vaccin. Bij ongeveer alle medicamenten heb je nevenwerkingen, hetzelfde geldt voor vaccins. Dat hoort erbij. In verhouding met het gunstig effect is de nevenwerking heel miniem.”

In een paar gevallen is er mogelijk wel sprake van ernstige vaccinschade, geeft Vandenbroucke toe: “We hebben weet van vier overlijdens die mogelijk verband houden met een covidvaccinatie, maar daartegenover staat natuurlijk de vaccins er ook voor gezorgd hebben dat we duizenden mensenlevens hebben kunnen redden.”

Wie toch denkt slachtoffer te zijn van een medische blunder of een fout in het vaccin, kan klacht indienen bij het fonds voor medische ongevallen, benadrukt de minister: “Dan kan je ook vergoed worden voor de schade. Er lopen momenteel 13 dossiers.”

Onafhankelijke evaluatie

Vandenbroucke zei ook dat België een onafhankelijke evaluatie heeft gevraagd aan de internationale denktank OESO om de corona-aanpak van de voorbije jaren door te lichten. “Ik verwacht een zeer kritisch onderzoek over alles wat covid te maken had. Gezondheid, mentaal en fysiek, sociale impact, economische impact of we voldoende lessen hebben getrokken…”

“Wanneer we resultaat verwachten? Liefst voor de verkiezingen. Laat de kritiek maar komen, ik wil dat we paraat staan voor volgende crisissen.”