Man verbreekt wereldrecord surfen en staat liefst 40 uur op zijn board

De Australische Blake Johnson heeft vrijdag in Sydney het wereldrecord surfen verbroken. Johnson stond van donderdagmorgen tot vrijdagavond liefst 40 uur op zijn board. De man zamelde met zijn stunt geld in voor jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Toen hij alles tot een goed einde had gebracht, werd hij even emotioneel. “Bedankt allemaal… zorg goed voor jezelf”, klonk het.