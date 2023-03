Snoop Dogg toont dansmoves wanneer hij in Ierland wordt begroet met doedelzakversie van legendarische hit

Snoop Dogg is vrijdag op de luchthaven van Glasgow op een erg originele manier verwelkomd. Toen de rapper uit het vliegtuig stapte, speelde een doedelzakspeler de monsterhit ‘Still D.R.E’. De superster kon het gebaar enorm appreciëren en danste zelfs even vooraleer hij in de wagen stapte. Ross Ainslie, de muzikant van dienst, was overdonderd. “Ik heb voor Snoop Dogg mogen spelen!”, schreef hij achteraf enthousiast bij het filmpje.