Eerste zege voor Pieter Devos met Irona van de Viking Z

Pieter Devos heeft in Parijs zijn allereerste overwinning geboekt met Irona van de Viking Z. Deze tienjarige merrie is een van de grote beloften uit de stal van Devos, die in Tokio met Claire Z brons won op de Olympische Spelen.

Op dit moment springt Irona nog in de schaduw van zijn huidige toppaarden en wordt ze ingezet in de nevenproeven. Zoals zondagmorgen in een 1.50m rubriek. Daarin was ze de snelste van zes combinaties die foutloos bleven in de tweede fase.

Pieter Devos finishte bijna een seconde sneller dan de Fransman Marc Dilasser (E2K Abricot Ennemmelle) en de Nederlander Harrie Smolders met zijn hengst Uricas van de Kattevennen. Maar liefst vijf Belgen eindigden in de top 10 van deze proef. Gudrun Patteet (Sea Coast Enjoy Z) en Jérôme Guery (Juristo van het Hagenhof) finishten sneller dan Devos, maar lieten ook een balk vallen. Zij eindigden daarmee op de zevende en achtste plaats. Olivier Philippaerts (Mr Idol S) en Koen Vereecke met zijn Belgisch kampioen Arioso du Bois strandden op de negende en tiende plaats.