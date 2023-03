Carnaval in Hasselt: opnieuw 20-tal auto’s getakeld aan Koning Boudewijnlaan

Zo’n twintig mensen wacht een gepeperde rekening. Hun wagens stonden zondag op de parking van de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Alleen gold er een parkeerverbod vanwege de halfvastenstoet. Dus sleepten takeldiensten de ‘obstakels’ weg.

Het parkeerverbod was ingesteld zodat de carnavalsgroepen er zich in voorbereiding op de Hasseltse halfvastenstoet konden klaarmaken. De signalisatie werd 48 uren op voorhand geplaatst. Maar een aantal burgers hebben de verbodsborden blijkbaar niet opgemerkt of genegeerd.

De verkeersdienst van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) ging ter plaatse en stelde een resem processen-verbaal op. De zowat twintig eigenaars die niet tijdig opdaagden mogen zich aan een extra factuur verwachten. Hun wagens werden weggesleept en de takelkosten zijn voor hen.

Op vrijdag 10 maart werden al eens een heleboel auto’s weggetakeld van dezelfde locatie. Toen gold er ook een parkeerverbod omdat een aannemer de grachten ging reinigen. Toen werden 27 processen-verbaal opgesteld voor foutgeparkeerde voertuigen.

Ook tijdens de halfvastenstoet worden elk jaar opnieuw dezelfde overtredingen vastgesteld. Al luidt het dat het in vergelijking met vorige edities in 2023 minder foutgeparkeerde auto’s zijn.