Amerikaanse skikampioene Mikaela Shiffrin beëindigt historisch seizoen met zege in reuzenslalom

Mikaela Shiffrin heeft zondag de laatste Wereldbekermanche alpineskiën van het seizoen gewonnen. De 28-jarige Amerikaanse was de beste in de reuzenslalom in Soldeu (Andorra). Het is haar 88e Wereldbekeroverwinning, daarmee verstevigt ze het record dat ze vorig weekend overnam van de Zweed Ingemar Stenmark (86 zeges). Dit seizoen beëindigt ze met veertien zeges.