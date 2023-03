Geen Nina Derwael, maar wel twee Belgische medailles in Stuttgart: zilver voor Maellyse Brassart, brons voor Fien Enghels

Brassart (Gym Passion Herseaux) behaalde het zilver aan de balk met een score van 13.133. De Brusselse moest alleen de Duitse Jessica Schlegel (13.433) voor zich dulden. Enghels (Turnkring Geraardsbergen) sprokkelde in haar brugfinale 13.666 punten. De Amerikaanse Zoe Miller (13.666) ging met de winst aan de haal voor de Nederlandse Sanna Veerman (14.233).

Ook Jutta Verkest (Gymflex Mechelen) kwam in actie in een finale. Haar grondoefening was goed voor 11.666 punten. Hiermee eindigde ze op de zesde plaats.

Team Belgym greep zaterdag een zilveren medaille in het teamklassement bij de senioren meisjes in Stuttgart. Erika Pinxten, Fien Enghels, Jutta Verkest, Aberdeen O’Driscoll en Maellyse Brassart moesten enkel de Verenigde Staten laten voorgaan. De Belgische junioren behaalden in Duitsland drie podiumplaatsen, waaronder een eerste plaats voor Naomi Descamps aan de balk dankzij haar 12.666 punten. Bij de jongens werd Roméo Jost derde in de finale aan de ringen (13.000) en vijfde in de grondfinale (12.900). Kyano Schepens behaalde brons aan de brug (13.033) en eindigde als vierde aan de rekstok (12.400).