Dan toch nog een Hazard die scoort, Kylian lijkt net op tijd on fire om RWDM naar de titel te loodsen: “Dit is voor iedereen die altijd achter mij is blijven staan”

Geen wijzigingen bovenaan het klassement in 1B. Na de zege vrijdagavond van SK Beveren had RWDM zaterdagavond geen kind aan RSCA Futures. De leider was met 0-4 te sterk voor de paars-witte jonkies. Met dank aan Kylian Hazard, die in de play-offs voorlopig on fire is. Na een goal en twee assists tegen Lierse Kempenzonen, een assist in Beveren en een assist tegen Club NXT volgde in het Lotto Park alweer een goal en een assist.

“Sinds de start van de play-offs ben ik elke week beslissend geweest voor de ploeg”, sprak een trotste Hazard na afloop van de wedstrijd in het Lotto Park. “Dat hoop ik natuurlijk door te trekken, zeker omdat het ook punten oplevert.”

Hazard heeft naar eigen zeggen een metamorfose ondergaan. “Ik zou niet meteen zeggen dat deze cijfers voor een bevrijding zorgen. Maar door er zo stevig voor te gaan, is er zeker wel iets veranderd bij mij. Ik schep nu plezier in de dingen die ik vroeger niet zo graag deed, zoals op training of elders. Het helpt me om vooruitgang te boeken. Ik hoop zo verder te kunnen doen om iets terug te kunnen geven aan iedereen die altijd achter mij is blijven staan.”

Iets om in dat verband zeker op te schrijven: de 0-2 van RWDM in de 48ste minuut. RSCA Futures stond op dat moment dicht bij de 1-1. Camara trapte een korte corner van Bellman in de box, maar niemand van het paars-witte drietal Lapage-Lissens-Leoni kreeg de bal voorbij doelman Defourny. Toen Biron de door Heris afgeblokte poging van Leoni diep verstuurde, rondde Hazard na een lange run meesterlijk af. Een sleutelmoment in de wedstrijd. “Ik heb altijd geweten dat ik die snelheid in mij had, maar ik benutte ze misschien niet altijd even goed. Dat we met de technische staf geregeld terugblikken op videobeelden van vorige wedstrijden, helpt me in mijn ontwikkeling.”

Voor zijn tegenstanders van zaterdagavond, die een zware 0-4-nederlaag misschien wel niet verdienden op basis van hun geleverde prestatie, had Hazard dan weer een schouderklopje over. “Het zijn des futures grands”, verwees Hazard knipogend naar de naam van de beloftenploeg van Anderlecht. “Maar dat impliceert dat ze soms nog wat foutjes maken, die wij dan weer ten volle kunnen benutten.”

Dat niet alleen beloftenploegen fouten maken, geeft Hazard ruiterlijk toe. De nederlaag in Beveren was een eyeopener voor RWDM. “In Beveren hebben we de andere kant van de medaille gezien. Na die 1-0-voorsprong aan de rust waanden we ons misschien al gewonnen. Plots ging het van virtueel negen punten voor op Beveren naar slechts drie punten... Ach, we proberen nu op dit elan door te gaan. De druk ligt alleszins niet bij ons. Wij staan voor op Beveren, en die voorsprong gaan we vasthouden tot het einde.”