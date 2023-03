Buckingham Palace deelt schattige kiekjes op Moederdag: Charles op de schoot bij de Queen en Kate met haar kroost

Het is de eerste Moederdag zonder de Queen die in september overleed. Haar zoon Charles had wel een mooi eerbetoon klaarstaan met een schattige foto uit zijn kindertijd, rechtstaand op de schoot van zijn moeder. “Aan alle moeders over heel de wereld, en aan iedereen die zijn moeder vandaag moet missen, we denken aan jullie en we wensen jullie een gelukkige Moederdag”, stond er bij te lezen. Ook koningin-gemalin Camilla postte een foto met haar moeder.

Ook prinses Kate werd in de bloemetjes gezet op Instagram. 14,5 miljoen volgers kregen twee prachtige foto’s van Kate met haar kroost te zien. “Gelukkige Moederdag van ons gezin aan dat van jou!”