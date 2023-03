KRC Genk Ladies leeft verder op roze wolk na stunt tegen leider OHL

KRC Genk Ladies blijft on fire. Na het behalen van de bekerfinale startte het meer dan succesvol aan de play-offs. Titelfavoriet OH Leuven werd zaterdagnamiddag knap verslagen met 2-1.

In een evenwichtige eerste helft kreeg de thuisploeg al snel de beste kansen. Na amper een kwartier zorgde Petry voor een droomstart. Ze werd diep gestuurd door Gielen, kwam alleen voor Red Flame Evrard en twijfelde niet: 1-0. Leuvens gevaar kwam er via een corner van Mertens, die in het pak bleef hangen, maar het was Genk dat doorduwde. Vlak voor rust zag Gielen opnieuw het gat en legde De Bondt (ex-OHL) perfect breed voor Petry. De Tongerse maakte haar tweede van de middag. KRC kon gaan rusten met een onverhoopte 2-0-voorsprong. De leider moest vol aan de bak en kwam scherper uit de kleedkamer.

© Dick Demey

Genk Ladies moest in de tweede helft vooral verdedigen. Van Schoonhoven trof de paal, Detruyer mikte naast en een kopbal van Van Kerkhoven werd gestopt door thuisgoalie van Seijst na een knappe reflex. Het was echter pas in minuut 82 dat invalster Cranshoff een voorzet overhoeks binnen kopte en Leuven zo de aansluitingstreffer bezorgde. De bezoeksters bleven drukken maar Genk Ladies hield knap stand. Twee weken geleden hield het de leider al op 0-0, nu boekte het zowaar een driepunter. Van een stunt gesproken. KRC komt zo zelfs tot op zes punten van OHL en vijf van nummer twee Anderlecht. Paars-wit verloor eveneens verrassend van Club Brugge (0-4. De Bruggelingen vormen komende dinsdag de volgende tegenstander voor Genk. Een helse trip voor KRC door de week, maar wel een zeer belangrijk duel met het oog op plek drie.

Genk: van Seijst, De Bondt, Camps, Gielen, Vanaenrode (74’ Vanhoudt), Martin, Pauwels, Vandersanden, Wielockx (84’ Kersten), Petry (67’ Duijsters), Vanzeir.

Doelpunten: 16’ Petry 1-0, 43’ Petry 2-0, 82’ Cranshoff 2-1.

Gele kaarten: 45’ Janssens (OHL), 45’ Vanaenrode (Genk), 74’ Luna Vanzeir (Genk).

