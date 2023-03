In de nationale reeksen won KRC Genk B van nummer drie AA Gent. In tweede nationale verloor leider Alken voor het eerst dit seizoen, STVV werd in de slotfase genekt door een strafschop. In de provinciale reeksen schoot kampioen Bilzen met scherp. Het versloeg STVV B met 14-0! Kadijk kroonde zich vrijdagavond voor het eerst tot kampioen in tweede provinciale B. (ErMa)