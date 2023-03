Deze Zonhovense hondjes zijn al twee jaar op rij de beste estafettelopers ter wereld

Ooit al een groep hondjes estafette zien lopen? Officieel heet de sport flyball en de Zonhovense Roadrunners blinken er in uit. Voor het tweede jaar op rij namen ze het goud mee naar huis in de discipline tijdens Crufts, een van de grootste hondenshows ter wereld in Birmingham.

The world’s greatest dog show, zo presenteert Crufts zichzelf. Met vier dagen vol schoonheidswedstrijden voor hondjes, wedstrijden in behendigheid, flyball, rally en hondendansjes is de Engelse hondenshow inderdaad de grootste ter wereld. Aanwezig tussen al dat internationaal honden­geweld: de Roadrunners, een flyballteam uit Zonhoven. “Voor het tweede jaar op rij waren we het enige niet-Engelse team bij de discipline flyball”, vertelt Stijn Boonen (34) uit Stevoort, die deelnam met teamgenoten Gert-Jan Lemmens (Peer), Dave Maris (Zonhoven), Diedier Vanderheyden (Zelem), Wesley Vierendeels (Helchteren) en Elke Geets ­(Kuringen). “En voor het tweede jaar op rij namen we het goud mee naar huis.”

Nochtans verliep alles niet zonder slag of stoot. “Drie uur voor de achtste finales hadden we met ons team een auto-ongeval”, vertelt Stijn. “Onze honden waren oké, maar een van de baasjes liep gekneusde ribben op. Hij verbeet de pijn en onze prestaties hebben er dus niet onder geleden. In België is de sport misschien minder bekend, maar in Engeland leeft het enorm. Toen we een brood gingen kopen in de supermarkt werden we door verschillende mensen aangesproken. Aren’t you the guys that won Crufts? Een fantastisch gevoel.”

(Lees verder onder de foto’s)

De Zonhovense flyballkampioenen tijdens Crufts 2023. — © rr

© Flick.digital

LEES OOK. Maak kennis met flyball, de enige ploegsport voor… honden

Stalen zenuwen

Voor wie niet thuis is in de hondensport: flyball is een soort van estafetterace voor honden. “Je speelt het met een team van zes honden en baasjes”, legt Stijn uit. “Al lopen er per wedstrijd maar vier honden mee, de andere twee dienen als reserve. Tijdens zo’n race loopt de hond vier hordes, haalt hij een bal uit een toestel om die dan terug te brengen over diezelfde vier hordes. Daarna is het de beurt aan de volgende hond. De honden moeten elkaar op het juiste moment kruisen.”

De taak van het baasje is vooral om de juiste inschattingen te maken. “Wij pluizen minutieus uit wanneer we welke hond loslaten”, zegt Stijn. “De ene hond is al wat sneller dan de andere. Dat is belangrijk om de wissel juist en zo snel mogelijk uit te voeren. Onze grootste sterkte is de draai, de zogenaamde swimmers turn die de hondjes maken om terug te keren. Als baasje moet je vooral veel ­geduld en stalen zenuwen hebben. Een perfecte fysiek is minder ­belangrijk. (lacht) We lopen het eerste stukje met de hond wel mee, maar daar stopt het.”

Een van de winnende Zonhovense hondjes in actie. — © RR

LEES OOK. Spektakel in Lommel: snelste honden ter wereld zakken af naar De Soeverein voor WK flyball

Blaffende honden

Zelf speelt Stijn al sinds zijn 12de flyball, iets waar hij eerder toevallig op uitkwam. “Er was toen een club die trainde in Stevoort. Vanuit de tuin hoorde ik blaffende honden en dat geluid ben ik gewoon gevolgd. Intussen speel ik flyball in Zonhoven bij de hondenschool van Molenheide. Onze club telt zo’n 25 leden, we trainen twee tot drie keer per week. Zelf speel ik met mijn hond Tantrum, een kruising van een windhond en border collie. Die combinatie is snel en makkelijk trainbaar. Maar er zijn ook nog andere rassen in de sport. Zo zie je ook vaak kruisingen met Mechelse herders.”

Maar hoe train je een hond dan om ­estafettes te lopen? “Je moet er zo jong mogelijk mee beginnen”, vertelt Stijn. “Je hond moet leren om onder alle omstandigheden en zo snel mogelijk naar het baasje komen. Als je dat combineert met leren apporteren, kom je al een eind. Ons team speelt trouwens vooral outdoor flyball. Dat is soms op gras, in de modder… Die wisselende omstandigheden maken het wat moeilijker. De flyballwedstrijden op Crufts zijn indoor. Daarbij lopen de honden op matten. Om onze hondjes op tijd te laten wennen aan die omstandigheden, verplaatsten we onze trainingen zo’n drie maanden op voorhand naar binnen. Locaties voor indoor flyball zijn niet zo makkelijk te vinden, maar gelukkig konden we terecht bij ons lid Charlotte. Zij had een hal waar we konden trainen. Schilderwerken Darcis uit Alken voorzag ons van matten en kleding, Non-stop Dogwear zorgde voor heel wat materiaal. Mede dankzij al die hulp konden we zo’n goede prestatie neerzetten.”

Normaal gezien spelen de Zonhovense Roadrunners outdoor flyball. Voor Crufts, de grootste hondenshow ter wereld, maken ze een uitzondering. — © RR

© Aga Tandecka