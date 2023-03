VIDEO. “Eén van de strafste dingen die ik hem ooit zag doen”: zo beleefden Dirk De Wolf en Niels Verdijck Milaan-Sanremo in Café Koers

Zoals verwacht een rustige aanloop, maar een spetterende finale in Milaan-Sanremo 2023. In Café Koers zaten analisten Dirk De Wolf en Niels Verdijck op het puntje van hun stoel tijdens de beklimming van de Poggio. “Eén van de strafste dingen die ik hem ooit zag doen”, zei Verdijck over de aanval van zijn trainingsmakker Mathieu van der Poel. Ook De Wolf was met verstomming geslagen. Geniet nog eens mee.