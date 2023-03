Eigen schuld, dikke bult. Standard heeft zichzelf de das omgedaan in de achtervolging op de top vier door een zekere zege in het slotkwartier te grabbel te gooien tegen staartploeg Zulte Waregem (2-2). “Ik zie niet het niveau dat nodig is voor de top vier”, reageerde een teleurgestelde Ronny Deila.