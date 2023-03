Organisatoren smeken om hem toe te laten, maar tennisicoon Novak Djokovic mag VS nog altijd niet binnen: “Dit gaat boven ons petje”

Hoorndol worden gerenommeerde toernooiorganisatoren ervan: alles doen ze om Novak Djokovic op Amerikaanse bodem te krijgen maar na Indian Wells is ook Miami, volgende week, een no pasaran. Beschamend, vindt ook zijn coach. Zo staat ‘Djoko’ wegens zijn vaccinweigering net zoals vorig jaar weer ‘droog’ in maart. Pas in april wacht een toptoernooi waar hij wél is toegelaten.