Gênant: muur van buitentoilet waait weg door rukwind terwijl er iemand op zit

Een man in het Chinese Changyi is maandag letterlijk en figuurlijk in zijn blootje gezet door hevige wind. De man ging naar een toilet dat zich buiten bevindt, maar een rukwind blies de constructie weg. “Ik wist niet wat er gebeurde”, aldus de 27-jarige. Beschaamd trok hij snel zijn broek terug aan, “maar ik was vooral blij dat ik niet gewond raakte.”