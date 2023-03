KV Kortrijk doet gooi naar het behoud, maar blijft nuchter na Brugse stunt: “Het is nog een lange weg, maar deze zege doet deugd”

KV Kortrijk doet een definitieve gooi naar het behoud. Het legde in eigen huis – redelijk onverwacht – Club Brugge over de knie. Waar de uitploeg de kansen liet liggen, profiteerde Kadri om het enige doelpunt van de namiddag te scoren. “We hebben nog niet het gevoel dat we gered zijn.”

Rik De Mil trok met vertrouwen naar het Guldensporenstadion. Vorige week won hij zijn eerste wedstrijd als kersvers T1 van Club Brugge tegen Standard. Echter hield KV Kortrijk geen rekening met dit goede gevoel bij de Bruggelingen. Kadri scoorde, dirigeerde en dribbelde erop los. Mede dankzij de Algerijn won KVK in eigen huis van de landskampioen.

“Die was vandaag echt niet normaal”, zei doelman Vandenberghe na de wedstrijd. “Hij is veruit de beste speler met wie ik ooit al heb samengespeeld. Als je die, samen met Selemani, soms bezig ziet op training, dan denk je dat hij sowieso dat stapje hogerop kan zetten. Die jongen is nog maar altijd 22 jaar. Hij verdient een mooie transfer. Voor de rest heb ik niet veel moeten doen, buiten die beenveeg op een schot van Buchanan. Ik moet wel zeggen dat ik voor de eerste keer echt kippenvel had in mijn doel. Wat een sfeertje hier. Onze fans hebben hun best gedaan.”

© VDB

Deugddoende zege

Er was na afloop van de wedstrijd een feestje in de kleedkamer van KV Kortrijk. De stemming is positief, maar het gevoel over de redding blijft nog altijd hetzelfde als voor de match. “Het is sowieso een hele belangrijke overwinning, maar we hebben nog niet het gevoel dat we gered zijn”, vertelde Dion De Neve. “We moeten ook naar onze concurrenten kijken. Vandaag winnen was een goede zaak en nu hopen dat we blijven punten pakken. We moeten gewoon zo verder blijven doen. Voor mij persoonlijk doet het extra deugd om te winnen van Club, want ik was fan vroeger van hen. Mijn hele familie is nog steeds fan van blauw-zwart.”

“Het was een nodige zege”, aldus T1 Bernd Storck op de persconferentie na de match. “Ik geef eerlijk toe dat we vandaag wat geluk hadden, maar het werd tijd dat het geluk eens aan onze zijde stond. Op Westerlo waren we goed en was ik na afloop tevreden. Spijtig genoeg profiteerden we daar niet van enkele kansen en deed Westerlo dat wel. We zijn zeker nog niet zeker van het behoud. Het is nog een lange weg, maar deze zege doet deugd. Ik geef mijn spelers enkele dagen rust zodat we over twee weken het duel met Cercle Brugge kunnen aanvatten met een fris kopje.”