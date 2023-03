PODCAST CAFÉ KOERS. “Het geheim van Mathieu van der Poel? Winegums uit het tankstation”

Mathieu van der Poel heeft een groots nummer opgevoerd in Milaan-Sanremo door Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna los te gooien op de Poggio. In onze podcast Café Koers wist Mathieu’s vriend en trainingsmakker Niels Verdijck al snel: die pakken ze niet meer terug. Samen met Dirk De Wolf geeft hij een unieke kijk op de atleet en de mens achter de geweldenaar van de Poggio.

Onze koerspodcast is er vanaf dit seizoen wekelijks. Elke donderdag ontvangt host Michaël Van Damme onze wielerjournalisten om de actua van de voorbije wielerweek te bespreken. Na grote eendagskoersen of rittenwedstrijden zijn we er ook met een hyperactuele aflevering. Ook dus na Milaan-Sanremo.

