Reed Poetin écht zelf door bezet Marioepol? Experts stellen zich vragen bij deze beelden

Vladimir Poetin is niet te beroerd om zelf met de wagen te rijden. Dat blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media van zijn bezoek aan het Oekraïense Marioepol zaterdag. Toch opmerkelijk, want staatshoofden hebben vaak een chauffeur. Het is de eerste keer dat de Russische president naar bezet gebied in het buurland trok sinds het begin van de oorlog in februari vorig jaar. Al zijn er ook stemmen die de echtheid van het bezoek in twijfel trekken.

Volgens het Kremlin deed hij een rondrit in de stad om poolshoogte te nemen en met inwoners te spreken. Maar experts op sociale media stellen zich vragen bij de echtheid van de beelden en de ontmoetingen.

Dat de beelden niet uit Marioepol komen, wordt slechts door enkelingen betwist. Meer twijfel bestaat er over de authenticiteit van de ontmoetingen met inwoners van de havenstad. Luitenant-kolonel Tom Simoens denkt dat de mensen waarmee Poetin sprak minstens op voorhand werden gescreend. Hij sluit zelfs niet uit dat het om acteurs gaat.

Dubbelganger

Anderen gaan nog verder en twijfelen of het wel echt Poetin is die op de beelden te zien is. Dr. Stephen Hall, een Britse docent Russische politiek aan de universiteit van Bath, is daar bijvoorbeeld niet zo zeker van. “Ik bewaar nog wat voorbehoud over dit bezoek. Poetin heeft veel dubbelgangers en de ‘dankbare’ inwoners die hij sprak, waren waarschijnlijk beveiligingspersoneel in burgerkledij.”

Euan MacDonald, een journalist bij The New Voice of Ukraine, bestudeerde de beelden grondig. Hij concludeert dat de video’s wel degelijk uit Marioepol lijken te komen, maar sluit de theorie van een dubbelganger niet uit. “Op basis van deze video lijkt het waarschijnlijk dat Poetin (of zoals we traditioneel zeggen: een man die lijkt op Poetin) gisterenavond in Marioepol was.”

Anton Gerashchenko, een Oekraïense adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, drukte zijn twijfels niet expliciet uit, maar gebruikte twee foto’s aan te tonen hoe onrealistisch hij het bezoek van Poetin vindt. Hij vergeleek een foto van Poetin in overleg met zijn veiligheidsraad met de beelden vanuit Marioepol. “Is hij banger van zijn adviseurs dan van de inwoners van Marioepol?” (tica, gli)