Oproeping van revaliderende Jérémy Doku voor Rode Duivels zorgt voor vragen bij Rennes: “Heb gevraagd of hij kan terugkomen”

Jérémy Doku behoort tot de 24-koppige selectie van de Rode Duivels, maar de kans is bijzonder klein dat we hem tegen Zweden of Duitsland aan het werk zien. De 20-jarige vleugelaanvaller herstelt nog van een blessure en zijn coach bij Stade Rennes zou graag hebben dat hij zich op de club laat verzorgen.

De naam van Jérémy Doku kwam als een verrassing afgelopen vrijdag in de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Op 5 maart blesseerde Doku zich aan de hamstrings en sindsdien ontbreekt hij in de selectie van Stade Rennes. “Donderdag heb ik hem gebeld, sinds maandag is hij weer individueel aan het trainen”, zei Tedesco op zijn persconferentie over de pijlsnelle vleugelaanvaller. “Komende maandag doen we een screening met de bondsdokter Kristof.”

© REUTERS

Ondertussen bevestigde Bruno Génésio, de coach van Stade Rennes, dat Doku niet fit is voor de wedstrijd van zondagavond tegen Paris Saint-Germain. “Ik ben verrast dat hij geselecteerd is voor de nationale ploeg”, zei Génésio ook nog. “Misschien is het omdat de bondscoach met hem wil babbelen. Ik heb gevraagd aan de club om het nodige te doen zodat hij kan terugkomen om zich bij ons te laten behandelen.”

Het heeft er dus alle schijn van dat Doku zich maandag zal melden bij de Duivels in Tubeke om daarna terug te keren naar Rennes. “Als hij niet fit is, roepen we een vervanger op”, zei Tedesco ook. Wie het dan wordt verklapte de bondscoach niet, maar Mike Trésor van KRC Genk lijkt een grote kans te maken.

