FUTSAL OVERZICHT. Eerste punten voor Houthalen La Baracca in vier maanden

In de hoogste klasse wonnen de twee laagst geklasseerden hun wedstrijd. PIBO Belisia ging

zegevieren in Châtelet, Malle in Moeskroen. De laatste twee speeldagen beslissen wie van het viertal Malle-Hamme-Moeskroen-Belisia afvalt. In tweede nationale B zijn de dalers bekend. Tongeren was niet opgewassen tegen Wellen en vervoegt Houthalen La Baracca, dat vrijdag een tweede seizoenszege boekte. Aan de kop in tweede verloor Aarschot de topper bij Visé, dat wellicht met Borgerhout zal uitvechten wie naar de elite mag. In interprovinciale won Maasmechelen Turk zijn match, waardoor FALB Zutendaal nog geen kampioen is.