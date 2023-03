Tot nu toe ongeziene beelden tonen hoe indrukwekkend de (historische) aanval van Mathieu van der Poel op de Poggio was

De Nederlander knalde Tadej Pogacar, Filippo Ganna én Wout van Aert simpelweg uit het wiel in Italië. Om het na een snelle afdaling vervolgens af te maken. “Dit was één van de races die ik echt wou winnen. Niet alleen omdat mijn opa (Raymond Poulidor, red.) hier ooit won, maar omdat het een Monument is. Een koers die iedere renner ooit wil winnen, denk ik. En de manier waarop ik het deed, is boven alle verwachtingen. Hier ben ik écht blij mee”, aldus Van der Poel.

De televisiebeelden van zijn aanval gingen snel de wielerwereld rond, maar er dook ook een video op van een toeschouwer die op de juiste plek stond om de machtsontplooiing van de renner van Alpecin-Deceuninck op beeld vast te leggen.

Het was uitkijken naar de Strava-tijd van Van der Poel op de Poggio, maar de Nederlander heeft sinds begin januari niets meer gedeeld op het wielerplatform. En dus weten we ook niet precies hoe snel hij de iconische Italiaanse heuvel opreed. Volgens La Gazzetta dello Sport deed de Nederlander dat in 5:38, waarmee hij zes seconden sneller was dan Giorgio Furlan in 1994. Zijn drie medevluchters zouden er volgens de Italiaanse sportkrant 5:40 over hebben gedaan.

Wie Strava zelf raadpleegt, krijgt te zien dat Pogcar en Van Aert er 5:36 over deden en daarmee nu het record delen aangezien ze vijf seconden sneller waren dan Michal Kwiatkowski en Alejandro Valverde in 2019. Van der Poel staat in deze lijst op vijf, met z’n tijd van 2021 (5:42). Maar aangezien de Nederlander sneller boven was dan zijn twee rivalen, is hij dus de (weliswaar onofficiële) nieuwe recordhouder op de Poggio.