Rally van Mexico: Ogier neemt optie op zevende zege, Neuville is derde

Zaterdagochtend kwam er een brutaal einde aan het intense duel tussen leider Lappi en eerste achtervolger Ogier. Na tien kilometer in de openingsrit ging Lappi tegen hoge snelheid in de fout en botste met de achterkant van de wagen tegen een elektriciteitspaal. Einde verhaal voor Lappi die zelfs even bluswerken moest uitvoeren aan zijn Hyundai. Samen met zijn copiloot kwam hij ongeschonden uit de zware crash waarbij de elektriciteitspaal afbrak en dwars over de weg kwam te liggen. De rit werd meteen stopgezet en ook de tweede doortocht zou vanwege de opruimwerken niet gereden worden.

Met een voorsprong van 35,8 seconden kon Ogier de rally beginnen controleren. De Fransman won op zaterdag twee klassementsritten en sloot de dag af met exact evenveel voorsprong als na de eerste klassementsrit. Met 35,8 seconden achterstand lijkt Evans uitgeteld voor de eindzege, al moet er altijd een slag om de arm gehouden worden met de toch uitdagende en met zijn 35.63 km ook wel lange klassementsrit van Otates, die de rijders zondagochtend te verwerken krijgen.

“Ik denk dat we een mooie voorsprong hebben”, zei Ogier aan de finish. “We kunnen terugkijken op een sterke dag. Na de crash van Lappi wijzigden we onze aanpak. We moesten niet al te veel risico’s nemen en zijn er toch in geslaagd om onze voorsprong te vergroten. Zondag wordt nog een lange dag. We kunnen het ons niet veroorloven om te ontspannen.” De parttime rijder van Toyota kan zijn tweede zege van het seizoen pakken, zijn zevende in de Rally van Mexico.

Elfyn Evans moet eerder achteromkijken en vrezen voor zijn tweede plaats. Vrijdagavond bedroeg het verschil tussen Evans en eerste achtervolger Neuville 9,7 seconden. Zaterdagavond was dat met 4,3 seconden meer dan gehalveerd. Neuville won zaterdagochtend drie klassementsritten op rij voegde er zaterdagnamiddag nog één ritzege aan toe. Een sterke namiddag van de Belg die botste op een zeer taaie Evans die bijzonder veel weerwerk bood en dat ook op zondag zal doen.

Kalle Rovanperä is vierde en volgt op 53,9 seconden van het podium. Zelf heeft hij 47,2 seconden voorsprong op eerste achtervolger Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1), die vijfde is.

Op zondag worden er nog vier klassementsritten gereden. De Rally van Mexico eindigt omstreeks 20u25 Belgische tijd.