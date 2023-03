NBA. Utah neemt in het slot de maat van Boston, Embiid verbetert record bij Philadelphia

Utah heeft zaterdag in de NBA in een nagelbijter de volle buit thuis gehouden tegen Boston (118-117). Een block op de zoemer van Walker Kessler op Grant Williams weerhield de Celtics van de zege. Intussen werd Joel Embiid in de 121-141 zege van Philadelphia bij Indiana de eerste speler van de Sixers die in negen opeenvolgende wedstrijden minstens dertig punten scoorde.