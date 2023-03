Carlos Alcaraz laat alweer een wereldpunt zien en strijdt tegen Daniil Medvedev in finale Indian Wells om nummer 1 positie

Carlos Alcaraz (ATP 2) is de tweede finalist op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8,8 miljoen dollar). Het Spaanse topreekshoofd versloeg zaterdag in de tweede halve finale de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) na een uur en 54 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3).

De negentienjarige Alcaraz treft in de finale Daniil Medvedev (ATP 6). Het Russische vijfde reekshoofd rekende in zijn halve eindstrijd eerder op de avond in twee sets (7-5 en 7-6 (7/4)) af met de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 16).

Medvedev staat voor de 31e keer in zijn carrière in een finale op het ATP-circuit. Hij heeft 18 titels achter zijn naam staan. Medvedev is al 19 wedstrijden op een rij ongeslagen. Hij probeert een vierde toernooi op een rij te winnen, na Rotterdam, Doha en Dubai.

Als Alcaraz de titel pakt in Indian Wells, lost hij Novak Djokovic weer af aan kop van de ATP-ranking. De Serviër ontbreekt in Californië en komende week ook in Miami, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic mag daarom de Verenigde Staten niet in.

Alcaraz kan zondag zijn achtste ATP-titel veroveren in zijn elfde finale. Vorige maand was hij de beste in Buenos Aires en verloor vervolgens de finale in Rio de Janeiro. Medvedev en Alcaraz speelden nog maar een keer eerder tegen elkaar, op Wimbledon in 2021. Toen was de Rus in de tweede ronde duidelijk te sterk in drie sets.