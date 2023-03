VIDEO. In het spoor van YouTuber Bas Tietema en zijn team bij hun eerste profkoers: “Ooit willen we de Tour rijden”

Bas Tietema maakt zijn grote droom waar: met TDT-Unibet Cycling Team rijdt de 28-jarige Nederlander sinds dit jaar met zijn eigen ploeg rond in het peloton. Afgelopen vrijdag debuteerde het team van de bekende YouTuber bij de grote jongens in een 1.Pro-koers. Tietema reed zelf niet mee, maar was wel van de partij voor de Bredene Koksijde Classic. In de selectie ook één Belg: de 26-jarige West-Vlaming Abram Stockman. Bekijk hier hun eerste avonturen in het profpeloton.