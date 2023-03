Minstens vijftien doden en honderden gewonden bij aardbeving in Ecuador en Peru

Een aardbeving met een magnitude van 6,5 heeft zaterdag aan minstens vijftien mensen het leven gekost in Ecuador en Peru. Meerdere gebouwen raakten beschadigd.

De aardbeving deed zich rond 12 uur lokale tijd voor in Balao, een stad in het zuiden van Ecuador, op 140 kilometer van de grootstad Guayaquil. Het Amerikaanse seismologische instituut USGS heeft het over een magnitude van 6,8, de Peruaanse autoriteiten registreerden een beving van 7,0.

Het bureau van de Ecuadoraanse president meldde op Twitter voorlopig veertien bevestigde doden: twaalf in de provincie El Oro en twee in de provincie Azuay. Daarnaast raakten 381 mensen gewond. Tientallen gebouwen raakten beschadigd. Een brug werd vernield.

Ook in Peru viel een dodelijk slachtoffer. In de stad Tumbes, vlak bij de grens met Ecuador, kwam een vierjarig meisje om nadat ze werd geraakt door een vallende baksteen.

Volgens Hernando Tavera van het nationale seismologisch centrum is de schade in Peru al bij al beperkt gebleven.