Waarom Zulte Waregem maar beter zijn lot in de handen van Frederik D’Hollander legt: Interim-coach scoort goede punten bij debuut

Hij is geen man van grote woorden en wellicht kent de modale Belgische voetbalfan Frederik D’Hollander helemaal niet zo goed. Toch ontpopte de voormalige aanvaller die dit seizoen Jong Essevee coachte, zich in Luik tot de geknipte man om dit Zulte Waregem te leiden in de felle degradatiestrijd. Al blijft het onduidelijk of het Essevee-bestuur wel door wil met deze clubman.